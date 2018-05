Il prodotto era suddiviso in tocchi, esposto alla polvere ed agli agenti atmosferici; la centrale operativa ha richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale che ha giudicato il tonno non commestibile e disposto di avviarlo a distruzione. È stata quindi incaricata una ditta specializzata per lo smaltimento di scarti animali. Il venditore di 49 anni, oltre alle sanzioni di 1.809 euro per la mancata tracciabilità del prodotto é stato denunciato all'autoritá giudiziaria per commercio di alimenti in cattivo stato di conservazione.

PALERMO - La Polizia Municipale, nell'ambito dei controlli predisposti dal Comandante Gabriele Marchese a tutela della salute pubblica, ieri pomeriggio ha sequestrato e distrutto 54 chili di tonno avariato ad un pescivendolo ambulante abusivo che stazionava in corso Calatafimi all'altezza di Mezzomonreale.