Molta paura ma nessun ferito. A provocare attimi di panico è stata, fra l'altro, l'esplosione di uno pneumatico del mezzo, udita anche a distanza dalla strada in cui è avvenuto l'incendio, a pochissima distanza dalle principali sedi istituzionali. L'assessorato alla Mobilità di Roma che sta monitorando la situazione. Secondo i primi accertamenti, sarebbe confermata la causa accidentale.

Un autobus di linea è andato in fiamme questa mattina a Roma, in via del Tritone. Un denso fumo nero si è diffuso nella zona circostante, visibile da lunga distanza. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione per spegnere l'incendio. La strada è stata bloccata, sul posto Polizia e Carabinieri.