Anche i politici hanno un’anima. E un’ugola. E così, smessi i panni dei rappresentanti delle istituzioni, ci si può ritrovare a cantare insieme. È quello che è successo pochi giorni fa, in un locale palermitano, nel corso di una festa di compleanno. A mettere tutti d’accordo, in questo caso, sono i valori della Resistenza, che uniscono in un solo coro persino due politici di schieramenti opposti come Gianfranco Miccichè e Davide Faraone. Con loro, c’è Rosi Pennino già esponente del Pd oggi passata a Forza Italia, partito col quale è stata candidata alle ultime elezioni politiche. In un clima di festa, tutti intonano “Bella ciao”, compreso il più “berlusconiano” di Sicilia, accompagnati dall'orchestra. Un simpatico siparietto, immortalato dai telefonini.