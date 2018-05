RAGUSA - La Polizia di Stato a Ragusa ha eseguito una misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima a carico di un uomo accusato di aver abusato sessualmente per diversi anni della figliastra minorenne. Le violenze denunciate sarebbero iniziate quando la vittima aveva 6 anni e sarebbero proseguite per diversi anni.La ragazzina, dopo anni violenze, si è confidata con le insegnanti, che hanno avvertito il dirigente scolastico, che ha avvisato la Squadra Mobile. Sono cominciate le indagini, durate mesi, e i poliziotti avrebbero raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. La misura cautelare è stata disposta dal Gip di Ragusa su richiesta della Procura. Durante le indagini la ragazzina è stata assistita da una psicologa. Durante l'attività investigativa sono emersi fatti gravissimi, con proposte di consumare rapporti sessuali di ogni tipo e minacce di violenze finalizzate all'appagamento delle pulsioni dell'indagato che aveva sostituito la madre della bambina con quest'ultima, dicono gli inquirenti Il racconto della bambina è stato raccolto in un verbale.L'uomo, condotto negli uffici della Squadra Mobile, in presenza dei familiari che lo spalleggiavano, ha inveito contro i poliziotti. (ANSA).