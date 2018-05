nel quartiere Bozzano di Brindisi

, in via Cecoslovacchia

,

poco dopo mezzogiorno. La vittima dell'agguato, 57 anni, è rimasto ferito

all'inguine.

Un uomo in sella a una bicicletta ha esploso colpi di pistola contro un pedone che passeggiava con la figlia. È accadutoIl feritore - stando alla prima ricostruzione degli investigatori - era molto alto, indossava una tuta grigia ed un cappello bianco e viaggiava a bordo di una 'mountain bike'. Polizia e carabinieri hanno recuperato tre bossoli e rilevato diverse tracce di sangue, presumibilmente del ferito. Poco dopo, su una pista ciclabile che costeggia una strada complanare della zona, è stata trovata la bicicletta utilizzata dall'uomo che ha sparato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi ma non è in pericolo di vita.