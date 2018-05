CALTANISSETTA - È stata inaugurata a Caltanissetta, alla presenza del presidente regionale Vittorio Messina e del direttore regionale Michele Sorbera, la nuova sede di Confesercenti “Caltanissetta-Gela”. I nuovi locali si trovano in via Kennedy 23 e saranno un punto di riferimento anche per tutti gli esercenti e gli artigiani della provincia. “L'apertura dei nuovi locali - ha detto il presidente di Confesercenti Caltanissetta-Gela, Rocco Pardo - consente di rilanciare il processo di consolidamento e sviluppo dell'associazione sul territorio della provincia”. “Con questa nuova sede - ha aggiunto il direttore Michele Sorbera - vogliamo offrire servizi di qualità alle imprese per supportarle nell'affrontare le loro sfide e rilanciare la loro presenza sul mercato”. Per il presidente regionale di Confesercenti, Vittorio Messina “è un momento di testimonianza dell’impegno dell’associazione a favore delle imprese del nisseno ed è un segnale di vicinanza a quegli operatori economici che contribuiscono alla crescita del territorio e al rispetto della legalità quale precondizione dello sviluppo”.