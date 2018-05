Scrivo poche righe, con un groppo in gola, per un saluto - è l'incipit - e un ringraziamento sentito alla comunità ericina che sin dal 2007 mi ha 'adottato' dalla natia Valderice. Ho cercato si essere uno di voi - aggiunge -.

Un ringraziamento per avermi supportato e probabilmente talvolta anche 'sopportato'. Sono stati anni anche molto difficili ma belli, intensi e veri.

Nessuna bacchetta magica - ancora l'ex sindaco di Erice - ma tanto impegno che sono sicuro non verrà meno da parte della sindaca Daniela e della sua giunta, come del consiglio comunale e di tutti i dipendenti e collaboratori del Comune a cui auguro di cuore un buon lavoro".

e Trapani sprofonda tutto il territorio ne risente. Se Trapani torna a volare anche il territorio circostante - prosegue - ne può beneficiare".

TRAPANI - Giacomo Tranchida, candidato sindaco a Trapani, lascia la carica di presidente del consiglio comunale di Erice. L'annuncio lo ha datto lo stesso Tranchida con una lettera indirizzata al sindaco, Daniela Toscano, e ai cittadini di Erice. "E ancora: "Il vento del mio modesto impegno a servizio del territorio mi porta oggi a dimettermi, come previsto per legge, per potermi candidare a sindaco nella difficile campagna elettorale per il nuovo governo cittadino di Trapani". Secondo Tranchida "s