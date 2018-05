incidente stradale fra la moto, una Bmw Gls, e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della Agrigento-Santa Ninfa (Trapani).

L'incidente si è verificato in prossimità del chilometro 0 della corsa rosa, ad Agrigento, dove è subito arrivato un elicottero. L'uomo investito è finito sull'asfalto per l'impatto con la Fiat Stilo, guidata da un agrigentino di 70 anni, ed è rimasto a terra; delle persone hanno tentato di rianimarlo. Trasferito, in elisoccorso, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, l'uomo, commissario di gara di 48 anni, originario di Sambuca di Sicilia, è in condizioni disperate.

Stando alle prime ricostruzioni, la Fiat Stilo avrebbe forzato la chiusura di strada imposta, con tanto di transenne dall'Anas, lungo la statale. All'altezza del bivio per contrada Maddalusa, in territorio di Agrigento, così come in tutte le altre complanari, strade urbane e provinciali che si affacciano sulla statale Agrigento-Sciacca, l'Anas - su disposizione della polizia Stradale - ha collocato, sbarrando di fatto l'accesso, le transenne. Sul posto carabinieri e polizia stradale.

