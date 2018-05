11) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 20:30 Anteprima del film "Benvenuto in Germania", di Simon Verhoeven.



(ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 9 maggio in Sicilia:1) CATANIA - Palazzo Minoriti, ore 09:00 Semi-finale di "Impresa in azione", una giornata all'insegna dell'imprenditorialità ideata da Junior Achievement, alla quale partecipano 1.300 ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 19 anni, che presenteranno le loro idee imprenditoriali ad una giuria di esperti.2) TERRASINI (PA) - Casolare dove fu ucciso Impastato, ore 10:00 L'associazione "Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato" organizzano un presidio nel luogo il cui la mafia uccise il militante di Democrazia proletaria. Alle 16 Susanna Camusso parteciperà al corteo dalla sede di Radio Aut a Terrasini, a Cinisi.3) SCIACCA (AG) - Ore 10:00 Manifestazione "Tutti a Sciacca per non dimenticare" organizzata in occasione del Giro d'Italia dal presidente nazionale del nucleo operativo italiano Tutela animali Onlus Enrico Rizzi.4) PALERMO - Policlinico, ore 11:00 Presentazione, nel corso di una conferenza stampa, del caso di una donna alla 23/a settimana di gravidanza affetta da leucemia salvata insieme al bambino con una cura innovativa.5) PALERMO - Teatro Biondo, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione dello spettacolo di Luigi Pirandello "Liolà", regia di Moni Ovadia e Mario Incudine.6) AGRIGENTO - Piazza Vittorio Emanuele, ore 11.30 Raduno dei corridori in vista della partenza della quinta tappa del Giro d'Italia che avverrà alle 13.30 sulla Statale 640 e si concluderà, dopo 153 chilometri, a Santa Ninfa.7) SCIACCA (AGRIGENTO) - Strada provinciale per Menfi, ore 13:00 Il sindaco Francesca Valenti depone una corona di fiori nel luogo in cui il 12 maggio 1986 il giovane ciclista dell'Atala Emilio Ravasio, fu protagonista di una caduta, nella prima tappa del Giro d'Italia, che lo portò alla morte.8) SIRACUSA - Università, Architettura, ore 15:30 Presentazione, a cura dell'Università di Catania, dell'app SafeSchool 4.0 che supporta i tecnici nei rilievi energetic e strutturali degli edifici.9) PALERMO - Università Lumsa, Via F. Parlatore 65, ore 15:30 Open Day a Palermo per i corsi di laurea 2018-2019.10) PALERMO - Libreria Paoline, corso V. Emanuele 456, ore 18:00 Tavola rotonda sul messaggio di papa Francesco per la 52/a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema "La verità vi farà liberi" organizzata nell'ambito della Tredicesima settimana della comunicazione.