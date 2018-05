SIRACUSA - Il gup del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'architetto Giuseppe Patti, responsabile nazionale per la Legalità della Federazione Italiana dei Verdi, accusato di diffamazione. Nel dicembre 2016 Patti aveva condiviso sulla sua pagina Facebook un servizio del quotidiano online La Repubblica sugli interessi economici dell'imprenditore Gianluca Gemelli, in cui lui stesso era intervistato sulla situazione vigente in quel momento nel porto di Augusta dopo le indagini della Procura di Potenza. Patti aveva menzionato le attività di stoccaggio del polverino proveniente dall'Ilva di Taranto. Patti era stato querelato da Gemelli. "L'archiviazione in se non è la notizia in quanto eravamo certi sin dall'inizio - dice Patti - che non sussistessero gli estremi a procedere, ma nonostante tutto l'avvocato Massimo Milazzo ha presentato memorie difensive mostrando un impegno non comune. Ma la notizia è che il Gip ha riconosciuto, che c'è chi, nel quadrilatero industriale di Siracusa, porta avanti le battaglie per la tutela dell'Ambiente e la Salute dei cittadini, con una chiara azione politica, sempre in prima linea subendo oneri come questa querela".(ANSA).