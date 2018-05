M5s e Lega hanno informato la presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. È quanto comunica l'ufficio stampa del Quirinale. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sarebbero incontrati in mattinata.Oggi il Capo dello Stato Sergio Mattarella aveva intenzione di affidare l'incarico a un premier "neutrale", l'annuncio era atteso dopo le 17.