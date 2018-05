L'ennesimo episodio di violenza all'interno di un ospedale vede questa volta vittima Fulvio Moramarco, primario del reparto di Pediatria al Di Summa - Perrino di Brindisi. Stando a una prima ricostruzione, l’aggressore sarebbe il padre di un bambino ricoverato, che ha prima inveito contro il medico per poi passare all'aggressione fisica. Non è ancora chiaro il motivo della violenza ma nel frattempo il primario ha sporto denuncia."Non riesco a capacitarmi - dichiara il primario a Brindisireport. - Siamo vittime del pregiudizio e dell’assunto secondo il quale se qualcosa non funziona nella sanità la colpa è sempre di noi sanitari. Non si può lavorare in queste condizioni, abbiamo bisogno di protezione".