Riteniamo - aggiunge - che il Verdura Resort sia una delle destinazioni d'elite del golf europeo, con due campi da campionato disegnati da Kyle Phillips e perfettamente incastonati nello splendido scenario siciliano, e apprezziamo l'opportunità di mostrare nuovamente la bellezza del nostro resort".

European Tour torna in Sicilia al Verdura Resort, dove avrà luogo il Rocco Forte Open per il secondo anno consecutivo, dal 10 al 13 maggio 2018.Il Verdura Resort, già sede del Sicilian Open 2012, ospita il primo Rocco Forte Open lo scorso maggio, subito dopo l’ottenimento del titolo di European Tour Destination, col trionfo dello spagnolo Álvaro Quirós che si assicurò il suo settimo titolo europeo, dopo la vittoria in un play-off con Zander Lombard del Sud Africa.Molte le stelle del golf sui campi del Verdura nel 2017, tra cui il Capitano Europeo della Ryder Cup Thomas Bjørn, Nicolas Colsaerts e l’italiano Matteo Manassero – il giocatore più giovane dell’ European Tour – che, insieme al vittorioso Quirós, descrivono il Resort e i suoi campi da golf come un “paradiso”.Sir Rocco Forte, proprietario del Verdura Resort e Presidente di Rocco Forte Hotels, dichiara: "Il Rocco Forte Open è stato un grande successo l’anno scorso e siamo lieti di avere anche quest’anno il Tour Europeo al Verdura, in Sicilia.Keith Pelley, Amministratore Delegato European Tour, affermava: “Dopo il grande successo della prima edizione del Rocco Forte Open, siamo lieti di annunciare il nostro ritorno in Sicilia nel 2018”“Il Verdura Resort è una location spettacolare e ne fu una riconferma l’entusiasmo di ogni golfista che giocò lo scorso maggio durante l’evento. Cerchiamo costantemente di offrire opportunità di gioco per tutti i nostri iscritti e il Rocco Forte Open 2018 sarà un torneo molto importante in tal senso. "