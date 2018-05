"Il progetto nasce come tributo alla terra e ai suoi uomini. Uomini che vivono e che provengono da una cultura contadina.

Figli di storie campestre, di odori di paglia. Mescolanze di pelle e fango, è la dignità della fatica.

La fotografia vuole coglierne l’anima.", come sostiene l'autore, #uominieterra è una idea che viene da lontano. Sono figlio di un contadino e figlio di una terra dolce come il pane, semplice come le foglie. Sono figlio di una volontà".

Francesco Seggio, fotografo palermitano, all’interno degli eventi del Quarantesimo anniversario dell’uccisione di Peppino Impastato,

intraprende un percorso che passa dal fotografo e trasmesso agli osservatori in un viaggio emozionale, forte e lancinante alle radici dell’umanità.

TERRASINI - L'11 maggio alle 17 verrà innaugurata la mostra fotografica di Francesco Seggio: "#uominieterra" al museo D'Aumale di Terrasini.