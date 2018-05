Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini ed all’impianto di videosorveglianza presente nel comune di Bolognetta, i militari sono riusciti a ricostruire tutta la dinamica ed a trarre in arresto D'Amico.

L’uomo, volto noto alle forze dell'ordine, è finito in manette e trasferito nelle camere di sicurezza della stazione di Misilmeri in attesa della direttissima. L'arresto è stato stamattina convalidato, per il 33enne è stato disposto l'obbligo di firma.

I carabinieri nucleo Operativo e Radiomobile di Misilmeri in collaborazione con la stazione di Bolognetta, hanno arrestato uomo con l’accusa di truffa.. Soldi che il pensionato, impaurito, gli ha consegnato.