la chiusura, la soppressione deglie nascita dell’Agenzia per la casa, l’accorpamento diin attesa di confluire. Al testo base di 7 articoli, però, si aggiungeranno una quindicina di altre norme, frutto dell’approvazione di alcuni emendamenti aggiuntivi che erano stati accantonati in sessione di bilancio.il disegno di legge conterrà quindi in tutto una ventina di norme. Nulla da fare quindi per i tanti provvedimenti prodotti nelle commissioni di merito che avevano avviato l'esame di questa “mini Finanziaria”: le commissioni potranno accorpare questi emendamenti in ddl ad hoc che sarà trattato in seguito oppure non tenerli in considerazione; solo la terza commissione ne aveva prodotti una quarantina.Anche se su alcune di queste, come la soppressione dell’Esa, non mancano i malumori pure all’interno della maggioranza. La nascita dell’Agenzia per la casa e la cosiddetta “SuperIrfis” poi rappresentano le riforme più “pesanti” di un testo originario che comprendeva anche altre norme. È il caso di quella che detta le nuove norme per l’emanazione dei regolamenti, o la mini-riorganizzazione del settore dei Beni Culturali, che passava dall’accorpamento del Centro regionale per il Restauro e del Catalogo. Un’altra norma prevede una copertura assicurativa per alcuni immobili del Demanio regionale, mentre un articolo elenca una serie di norme da abrogare.Due di queste prevedono dei finanziamenti per i. Passa la norma che pone a carico deli i trattamenti di quiescenza degli ex dipendenti dei Consorzi Asi, via libera anche alla norma che prevede lo. Nel testo anche l’articolo che regola iche saranno disciplinati da un provvedimento dell’assessore all’Istruzione d’intesa con quello dell’Economia da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Un altra norma prevede di riservareper il monitoraggio dei progetti. Novità poi per il: un emendamento presentato dal presidente della commissione Bilancio Savona prevede la possibilità di trasfervi “in comando” personale del, mentre altro personale arriverà sempre al Corpo Forestale attraverso il trasferimento per cinque anni nell’Ispettorato Foreste di Messina dei dipendenti del. Prevista anche una norma per garantire ai dipendenti regionali lo “straordinario” per tenere aperti musei e siti culturali in occasione di eventi organizzati da soggetti pubblici o privati. Torna, poi, la norma che prevede la “regionalizzazione” dell’Istituto zooprofilattico: su questo articolo, inizialmente previsto in Finanziaria, non erano mancate le tensioni all’interno della maggioranza e tra questa e il governo.Domani, alle 10.30, la commissione Bilancio si riunirà per l'esame del testo. L'aula è stata convocata per mercoledì prossimo, alle 16. Quando a Sala d’Ercole approderà la “mini-Finanziaria”.