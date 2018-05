Lo hanno reso noto oggi Ignazio Baudo, segretario generale Feneal Uil Palermo, Paolo D’Anca, segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani e Francesco Piastra, segretario generale Fillea Cgil Palermo, al termine dell’assemblea svoltasi oggi con i lavoratori della Sis.hanno dichiarato Baudo, D’Anca e Piastra, che in seguito alle decisioni dell’assemblea di oggi, hanno indetto per il prossimo 15 maggio lo sciopero degli operai del cantiere dell’opera a Palermo. Il 15 maggio all’ufficio provinciale per il Lavoro, è fissata la riunione con l’azienda per discutere del licenziamento collettivo delle maestranze. “Diremo no a qualsiasi accordo di questo tipo – aggiungono Baudo, D’Anca e Piastra - sino a quando non sarà fatta chiarezza. Si istituisca subito un tavolo tecnico in Prefettura fra parti sociali, Comune e azienda per mettere nero su bianco cosa si intende fare a tutela del completamento dell’opera e con le dovute garanzie occupazionali per i lavoratori”.