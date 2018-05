PALERMO - Avvenimenti previsti per giovedì 10 maggio in Sicilia:1) CINISI (PA), ore 08:30 Raduno in Vespa da Cinisi a Corleone fino a Portella della Ginestra organizzato dal "Vespa club Valdera" con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e Libera. L'arrivo in piazza Marconi, a Corleone, con il saluto della commissaria Giovanna Termini nel centro sociale intitolato al piccolo Di Matteo.2) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 09:00 Prima giornata di lavori del X Congresso regionale di Cardiologia riabilitativa. Fino all'11 Maggio.3) PALERMO - Palazzo delle Aquile, aula consiliare, ore 09:00 Il sindaco Leoluca Orlando conferisce la cittadinanza onoraria a bambini stranieri nati nel capoluogo dell'Isola. L'iniziativa rientra nel quadro del programma internazionale dell'Unicef "Città Amiche delle bambine e dei bambini", al quale ha aderito il Consiglio Comunale. La cerimonia è organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale.4) CATANIA - Corte d'assise d'appello, ore 09:00 Udienza del processo a Veronica Panarello, condannata il 17 ottobre del 2016 a 30 anni di reclusione dal Gup di Ragusa per l'omicidio del figlio Loris di 8 anni e per l'occultamento del cadavere. In programma l'intervento della difesa. Il processo si celebra a porte chiuse.5) PALERMO - via Bernabei, ore 10:00 Assemblea generale della Cgil Sicilia per discutere della bozza del documento per il congresso del sindacato, che si celebrerà a fine gennaio. Prevista la partecipazione della segretaria generale Susanna Camusso.6) PALERMO - Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, ore 10:00 Presentazione del Rapporto Annuale sulla Pesca e sull'Acquacoltura in Sicilia-2017 dedicata la riunione dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo.7) CATANIA - Piazza Università, ore 10:00 Al via il "Corri Catania Village", manifestazione organizzata in vista della X edizione di 'Corri Catania', la corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti in programma domenica prossima.8) SIRACUSA - Ortea Palace, ore 10:30 Confronto tra il candidato sindaco Ezechia Paolo Reale e i primi cittadini di Cerveteri e Parma, rispettivamente Alessio Pascucci e Federico Pizzarotti, riferimenti di Italia in Comune.9) AGRIGENTO - Municipio, sala giunta, ore 10:30 Conferenza stampa del sindaco Lillo Firetto, dell'assessore Gabriella Battaglia e del comandante della Polizia locale Gaetano Di Giovanni per illustrare i risultati ottenuti nell'opera di prevenzione e repressione di abusi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.10) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala stampa, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della finale di Campionato Italiano organizzato dalla Federazione Italiana Twirling. Intervengono l'assessore Regionale al Turismo Sandro Pappalardo, la presidente del Comitato Regione Sicilia F.I.Tw Rosy Gibilisco, il direttore artistico Alfredo Lo Faro e il sindaco di Santo Stefano di Camastra (Messina) Francesco Re.11) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 11:30 Amministrazione comunale ed i vertici di Open Fiber presentano i dati di cablaggio della città, dove è stata realizzata, primo progetto completato nel Mezzogiorno e secondo in Italia, una rete completamente in fibra ottica.12) CATANIA - Palazzo delle Scienze, aula magna, ore 15:00 Presentazione del libro 'Il coccodrillo si è affogato. Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di una possibile rinascita', di Pietro Massimo Busetta. Partecipa, tra gli altri, l'assessore regionale a infrastrutture e mobilità Marco Falcone.13) SALEMI (TP) - contrada Baronia, ore 16:00 L'amministrazione comunale inaugura il "rifugio canile socio-sanitario" sorto su un terreno confiscato alla mafia.14) PALERMO - Libreria Paoline, Corso Vittorio Emanuele 456, ore 16:30 Nell'ambito della "tredicesima settimana della comunicazione" Papa Francesco, la comunicazione, le emozioni, la famiglia, si terrà il Laboratorio: Le emozioni e la comunicazione in famiglia, a cura di Daniela Scimeca, dal film Inside Out.15) SIRACUSA - Teatro Greco, parco archeologico della Neapolis, ore 18:45 La messa in scena della tragedia 'Eracle', di Euripide, per la regia di Emma Dante, inaugura il 54/mo Festival del Teatro Greco di Siracusa organizzato dall'Inda.16) CATANIA - Cinema Odeon, ore 20:30 Proiezione, in anteprima nazionale, del film 'Divina Dolzedia', scritto e diretto da Aurelio Grimaldi e prodotto da Arancia Cinema e Nuovo Imaie. Tra i protagonisti Guia Jelo, Tuccio Musumeci, Simona Izzo, Francesca Ferro, Lucia Sardo e Pippo Pattavina.17) PALERMO - Teatro Libero, ore 21:15 In scena "Theatrum Mundi Show" ...commodius vicus of recirculation... di Pippo Di Marca, prodotto da Florian Metateatro - Pescara, ultimo appuntamento della 50esima stagione prima del festival PresenteFuturo. (ANSA).