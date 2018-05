Durante il sopralluogo gli agenti hanno verificato che all’interno del locale, esteso circa 350 metri quadrati, oltre alla presenza delle attrezzature tecniche necessarie all’attività vi erano cinque autovetture in lavorazione.

Alla contestuale richiesta delle documentazioni necessarie per la conduzione dell’attività, il titolare M.P. di 48 anni, non ha fornito alcuna autorizzazione amministrativa ed è inoltre risultato privo di quelle relative agli scarichi delle acque reflue e relativamente alla verniciatura, alle emissioni in atmosfera di fumi e polveri.

P

er le violazioni riscontrate alla normativa ambientale è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Agli agenti non è rimasto che sequestrare l’attività abusiva e restituire i veicoli ai legittimi proprietari.

Ancora il Nopa, nell’ambito dei controlli sulle emissioni sonore diffuse dai locali di somministrazione di alimenti e bevande, in due esercizi di via Chiavettieri, verificato il superamento dei limiti con musica emessa ad alto volume, ha sequestrato le apparecchiature di diffusione musicale in entrambe le attività.

Infine, a Brancaccio, in via Giafar, gli agenti del nucleo controllo attività produttive hanno comminato sanzioni per un importo totale di circa seimila euro e sequestrata l’attività ad un negozio di prodotti ortofrutticoli totalmente abusivo.

PALERMO - Nell’ambito degli accertamenti predisposti dal comandante dei vigili Gabriele Marchese sul rispetto della normativa ambientale e della legge sul commercio, il nucleo operativo protezione ambientale della polizia municipale ha sequestrato in via Inserra, nel quartiere Cruillas, una officina meccanica ed auto carrozzeria con verniciatura di autoveicoli, abusiva.