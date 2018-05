PALERMO - Dopo il successo delle prime tre domeniche, sta per realizzarsi il quarto e ultimo appuntamento de “La Domenica Favorita 2018” previsto per il prossimo 13 maggio. Il Carnet, anche questa volta, è zeppo di conferme e novità.Il palermitani anche per questa domenica potranno decidere se passeggiare a piedi o in bici tra i viali del Parco, libero finalmente dallo smog delle automobili, o se partecipare alle oltre 45 attività organizzate scegliendo fra le attività sportive, ludiche o culturali.Per le attività ludiche al campo ostacoli spazio alle olimpiadi per la Festa della Mamma, che coinvolgeranno bambini e mamme con giochi, la decorazione di biscotti e le attività di creatività e riciclo. Al Piazzale di Matrimoni Pompieropoli, l'attività tanto amata dai bambini proposta dai Vigili del Fuoco. A Villa Niscemi invece si andrà a caccia di fiabe, ci sarà il laboratorio di pittura, scacchi, la caccia al tesoro e la storia di Federico Secondo.Entrando da Piazza Leoni, per le attività sportive, la scuola pattinaggio e la scuola skateboard; mentre, tornando al campo ostacoli, la scuola bici e la simulazione di una barca a vela. Al giardino dello sport avremo le arti marziali, la capoeira, le lezioni gratuite di fitboxe, zumba, TRX e la partenza della camminata per la Valle del Porco. L'avviamento al Duathlon nell'area S8 fermata pompona. Prove di ebike e monopattini in viale diana (S5) ed il crossfit alla f ermata Ercole (S9).Anche sul versante Culturale, numerose novità ed altrettante conferme come i minitour guidati in bicicletta con partenza dal giardino dello sport insieme alla promozione del primo soccorso mentre il Dog Village al sarà al Campo Ostacoli. A Villa Niscemi invece Palermo raccontata ai bimbi, il progetto fotografico sul parco, il Museo Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino con lo spettacolo Come i Pupi Raccontano e la visita al Parco dei Rangers d'Italia. Tantissime attività al Museo Pitré e nell'area antistante la Palazzina Cinese, grazie alle visite guidate del Fai, i veicoli in mostra di tutte le nostre Forze Armate, i nuclei a cavallo e le esibizioni di taekwondo, l'orchestra del Conservatorio Bellini e l'Ambasciata dei Paesi Bassi che ci illustrerà le buone pratiche di ciclabilità cittadina, la Croce Rossa con dimostrazioni salvavita, mentre il Centro Regionale Trapianti promuoverà la cultura della donazione.