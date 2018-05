E anche per la morte di Stefania Mauceri, di 85 anni, aggredita, nella propria abitazione di Menfi, il 16 luglio 2015, e morta sette mesi più tardi.

PALERMO - La Corte d'Assise d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Gup di Sciacca, ha condannato all'ergastolo Giuseppe Sabella, aumentando così la pena di trent'anni inflitta dal primo giudice. Confermata la condanna a 18 anni per Antonino Gucciardo. Sabella e Gucciardo sono stati condannati per omicidio volontario e rapina per la morte di Nicolò Ragusano, di 93 anni, aggredito, nella sua abitazione di Sambuca di Sicilia, il 6 luglio 2015 e deceduto pochi giorni dopo, il 21 luglio.