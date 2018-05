Ragusa, i candidati sindaco

RAGUSA - Sono sette, per ora, i candidati a sindaco a Ragusa per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno. All'insegna della divisione le candidature: né il centrodestra, né il centrosinistra hanno trovato la sintesi e vanno in ordine sparso. Non ci sarà il sindaco uscente Federico Piccitto del Movimento 5 Stelle, eletto 5 anni fa al ballottaggio (primo Comune siciliano ad eleggere un sindaco 'grillino'), che non si ricandida perché ha deciso di tornare al suo lavoro di ingegnere gestionale. Al suo posto il M5S candida l'attuale presidente del Consiglio Comunale Antonio Tringali. Tre candidati nell'orbita del centrodestra: il consigliere comunale uscente e ingegnere Maurizio Tumino, l'ex capitano della Popolare Ragusa di basket e avvocato Beppe Cassì nonché la consigliera comunale uscente Sonia Migliore, tutti alla guida di liste civiche. Nel centrosinistra il segretario cittadino del Pd Peppe Calabrese è sfidato dall'ex sindaco degli anni '80 e consigliere comunale uscente del Pd Giorgio Massari. Altro candidato 'civico' è Carmelo Ialacqua per la lista 'Città futura' formata e composta prevalentemente dagli ex assessori della Giunta 'pentastellata', in rotta di collisione col sindaco uscente Piccitto: Claudio Conti, Gianflavio Brafa e Giuseppe Di Martino. Nelle ultime ore avrebbero rinunciato a correre l'ex presidente del Consiglio comunale Giovanni Iacono e l'attuale vice sindaco Massimo Iannucci. Saranno invece più di 400 i candidati al consiglio comunale di Ragusa.