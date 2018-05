Siracusa, i candidati sindaco

SIRACUSA - I ''magnifici sette'' si sfidano per conquistare la poltrona di primo cittadino a Siracusa. Volti noti e meno noti sostenuti da liste civiche. Il sindaco uscente, Giancarlo Garozzo, renziano della prima ora ma sempre in lotta con il Pd provinciale, solo pochi giorni fa ha ritirato la sua candidatura lanciando il suo vice Francesco Italia, 46 anni, imprenditore, sostenuto dalle liste civiche Francesco Italia sindaco, #fuorisistema per Siracusa, e Siracusa 2023. Il Partito democratico ha invece scelto di sostenere Fabio Moschella, 64 anni, imprenditore, anima fino a qualche mese fa del Consorzio del Limone Igp. E' sostenuto dalle lista civiche Siracusa Futura, Prossima, Presenza Cittadina. Il terzo candidato dell'area di centrosinistra è Giovanni Randazzo, 65 anni, avvocato, sostenuto dalla lista "Lealtà e Condivisione X Siracusa", composta soprattutto da ambientalisti. A destra, uno dei primi a lanciare la sfida è stato Fabio Granata, 59 anni, ex assessore regionale, ex vice presidente della commissione antimafia, sostenuto dalle liste civiche Oltre e #diventerà bellissima. La Lega corre da sola con Francesco Midolo, 58 anni, ex assessore comunale ed ex Forza Italia. A distanza di cinque anni ci riprova Ezechia Paolo Reale, 58 anni, avvocato, che ha messo insieme otto liste: la sua, Progetto Siracusa, Siracusa Protagonista con Vinciullo (dell'ex parlamentare regionale Vincenzo Vinciullo), Cantiere Siracusa, e Amo Siracusa. E poi ha ottenuto il sostegno di Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia, Popolari ed Autonomisti. Infine il M5S: diverse le fughe in avanti dei circoli, ma adesso si attende solo la presentazione ufficiale per Silvia Russoniello, 43 anni, imprenditrice.