Trapani, i candidati sindaco

TRAPANI - A Trapani, un anno dopo il ciclone giudiziario che spazzò via i due principali competitor Mimmo Fazio e Antonio D'Alì, si torna al voto per eleggere il sindaco ed i consiglieri comunali. Attualmente il Comune è retto dal commissario straordinario Francesco Messineo, ex procuratore di Palermo. Fazio e D'Alì sono rimasti nell'ombra; tuttavia, molti uomini vicini a Fazio sostengono il candidato a sindaco Giacomo Tranchida (ex sindaco di Erice e Valderice), appoggiato da uno schieramento di liste civiche trasversali che va dal Pd (che non presenta il proprio simbolo) a pezzi di Diventerà Bellissima. La scelta dei Dem di non essere presente con un proprio simbolo, ha spinto Piero Savona (il candidato sindaco nella passata consultazione che ottenne 16.000 voti ma non venne eletto perchè, essendo rimasto solo al ballottaggio, avrebbe dovuto superare la barriera del 50% dei consensi) ad abbandonare il Partito Democratico. Forza Italia ha ufficializzato l'appoggio al candidato Vito Galluffo, di estrazione socialista, tra i più noti avvocati penalisti del territorio, anch'egli sostenuto da liste civiche bipartisan. Il Movimento 5 Stelle ha candidato l'architetto Giuseppe Mazzonello, sostenuto dall'unica lista ufficiale dei pentastellati. In corsa anche l'ex editore di Telescirocco, Peppe Bologna, appoggiato anch'egli da liste civiche e l'imprenditore agricolo Bartolo Giglio, sostenuto dalla Lega.