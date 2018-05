Il consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto da Fabrizio Ferrandelli a sostegno del diritto dei malati a curarsi con farmaci cannaboidi. L’iniziativa del consigliere comunale è a sostegno di quella promossa dal comitato Esistono i diritti che ha inviato nelle scorse settimane una lettera al presidente della Regione Nello Musumeci per sollecitare il governo a dare seguito a quanto già stabilito nella precedente legislatura, allora assessore Lucia Borsellino, per facilitare l’accesso dei malati ai farmaci a base di cannabis. Il Comitato ha lanciato un appello pubblico sottoscritto da cento personalità della medicina, della cultura, del giornalismo, della politica, a cui fa riferimento l’ordine del giorno approvato a Sala delle Lapidi che chiede anche alla giunta comunale di attivarsi per le sue competenze. Il 18 maggio alle 16 è in programma una manifestazione pubblica sul tema organizzata dal comitato Esistono i diritti ai Cantieri culturali.