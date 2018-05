. A parlare chiaro sono state soprattutto le intercettazioni: "La macchina te la puoi tenere, a me interessa quello che c'è dentro". I vertici dell'organizzazione si riferivano proprio ai documenti.Dodici persone sono finite agli arresti domiciliari nel corso dell'operazione "Car network", partita da alcuni controlli in un autosalone in viale Regione Siciliana. La Polstrada aveva infatti trovato all'interno tre auto e due autocarri rubati, ma si trattava soltanto di uno dei tasselli che avrebbero presto composto un puzzle molto più complesso.l'attività tecnica di videosorveglianza ed osservazione e le conversazioni telefoniche tra gli indagati hanno permesso di ricostruire le dinamiche dell'organizzazione, che aveva la sua base operativa a Misilmeri, alle porte della città. Secondo gli investigatori, a gestire la rete sarebbero stati Giovanni Tantillo, Filippo Grasso, Vincenzo Militello, Ettore Raccuglia, due dei quali titolari di autosaloni. Tra gli arrestati ci sono meccanici e titolari di officine compiacenti e coloro che avrebbero ricoperto il suolo di "intermediario" per procurare le auto, smantellarle e collocarne poi le varie parti nel mercato nero.I pezzi di ricambio, in base a quanto accertato, venivano acquistati in Belgio o in Francia anche per pochi euro. Ricambi e documenti che appartenevano ad auto incidentate e in base ai quali pezzi venivano commissionati i furti da mettere a segno per dare una "nuova vita" alle macchine. Tra queste, quelle maggiormente diffuse e più facilmente piazzabili, dalle Fiat Cinquecento alle Lancia.La polizia ha anche individuato una serie di depositi in cui le auto rubate e pronte per essere smontate venivano custodite, molti si trovavano proprio a Misilmeri, tra cui un maxi magazzino di oltre quattrocento metri quadrati in cui erano custoditi centinaia di pezzi di ricambio oggetto di furto. Ma non finisce qui, perché l'organizzazione avrebbe utilizzato i mezzi incidentati per mettere a segno numerose truffe alle compagnie assicurative. Gli investigatori, su questo fronte, hanno ricostruito almeno trenta episodi su cui sono tuttora in corso accertamenti.