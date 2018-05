"Di tregua" non sarà, di compromesso forse sì.

Un governo politico sta nascendo. Sono ore frenetiche quelle che vedono emergere la possibilità di una nuova maggioranza parlamentare, dopo il complicato risultato elettorale del 4 marzo scorso. Ventiquattro ne hanno chieste Salvini e Di Maio a Mattarella, quando il Capo dello Stato sembrava già varcare la soglia del suo studio al Quirinale per dare comunicazione di chi avrebbe dovuto guidare il governo "neutrale". Una giornata che sembra un'eternità a chi osserva ma che scorre senza sosta per chi tratta. E i colpi non sono da escludere.Sul governo "giallo-verde" il centrodestra è in subbuglio Il pressing di Matteo Salvini suha avuto i suoi frutti: "Che Lega e Cinque stelle facciano il governo - ha dichiarato ieri in un comunicato il fondatore di Forza Italia -. Vediamo se sono capaci! Noi staremo all'opposizione, ma il centrodestra non si spacca". Sembra così essere finito in Forza Italia lo spauracchio del voto estivo, un'ipotesi che gli azzurri avrebbero evitato in ogni maniera, temendo un tracollo elettorale. L' eccessivo protagonismo del leader leghista avrebbe potuto assestare loro un colpo fatale, scippando voti, collegi e seggi anche al sud.Scarso entusiasmo per il nascituro governo anche da. La leader di Fratelli d'Italia ha riunito ieri i suoi cinquanta parlamentari per fare il punto della situazione. "Il governo nasce in grande confusione" avrebbe detto l'ex ministro della Gioventù nella relazione finale dell'incontro, attendendo ancora le mosse di Mattarella e prospettando di andare all'opposizione.Ad esultare, in questo momento, c'è la. Il Carroccio starebbe per convincere Luigi Di Maio su un premier leghista (sarebbe la prima volta nella storia d'Italia) che possa essere garante di tutta la coalizione ed avere le "simpatie" degli alleati Berlusconi e Meloni.