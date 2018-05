Quello di, cinquantuno anni, lombardo, è il nome che circola in queste ore come. Il nome del politico leghista sembra essere il compromesso trovato fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per la tenuta di una maggioranza "giallo-verde", con il placet di Silvio Berlusconi.Per oltre dieci anni (2002-2012), è stato segretario nazionale della Lega Lombarda (costola del partito oggi guidato da Matteo Salvini) e capogruppo del Carroccio alla Camera nella scorsa e nell'attuale legislatura., Giorgetti è esponente della Lega dalla prima ora. È approdato alla Camera dei Deputati nel 1996, dove è stato riconfermato quattro volte, fino allo scorso 4 marzo. Fra i suoi incarichi istituzionali anche quello di sindaco di Cazzago Brabbia (Varese) fino al 2004.Tra il 2001 e il 2006. Sotto il IV governo Berlusconi, nel 2011, è stato il relatore della Manovra economica correttiva, approvata nel luglio da entrambi i rami del Parlamento.. Nel 2013, infatti, l'allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano, riconoscendo in lui delle capacità in campo economico, lo chiama a far parte del ristretto "Gruppo dei saggi", convocati al Quirinale per lavorare ad iniziative legislative di emergenza, durante l'impasse governativa post voto.Se il suo nome venisse confermato, sarebbe