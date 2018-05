Una assoluzione e quattro prescrizioni: è l'esito del processo contro cinque dirigenti regionali accusati di abuso d'ufficio. Da componenti di una commissione regionale di valutazione con il loro giudizio negativo avrebbero compromesso la carriera dell'ex dirigente del Dipartimento Ambiente Gioacchino Genchi. Genchi si era costituito parte civile. Imputati Sergio Gelardi, ex funzionario dei Beni culturali, unico assolto, difeso dagli avvocati Roberto Mangano e Nino Caleca, Giovanni Arnone, ex funzionario dell'Azienda foreste, Vincenzo Sansone dirigente del dipartimento Territorio, Pietro Tolomeo, ex dirigente generale e il dirigente del servizio personale del Territorio-Funzione pubblica, Antonio Maniscalco.la commissione incaricata di valutare il funzionario gli diede un punteggio di molto inferiore a quello richiesto per incassare l'indennità di risultato. Genchi ha sempre sostenuto di aver pagato con un giudizio negativo le posizioni prese su argomenti "caldi" come i termovalorizzatori e che comunque la commissione non l'aveva mai convocato per un contraddittorio. Nel 2010, inoltre, una nuova commissione di valutazione gli diede ragione.(ANSA).