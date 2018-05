Il prossimo del 10 giugno si voterà in 138 comuni siciliani su 390 tra cui i capoluoghi Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, e Trapani. Al voto sono chiamati 1.657.147 elettori (692.224 solo nei capoluoghi) che voteranno in 1938 sezioni per eleggere sindaci e un esercito di circa 1800 consiglieri comunali. Le liste coi candidati vanno presentate dal 30simo al 26simo giorno antecedente le votazioni quindi il deposito dovrebbe cominciare l'11 maggio. Nei cinque capoluoghi per ora i presunti candidati a sindaco sono 31.Ecco tutti i candidati sindaco nei diversi capoluoghi.