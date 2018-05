PALERMO - Si è tenuta oggi, nel Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, la prima udienza sui ricorsi presentati dagli agenti di polizia municipale che rivendicano il pagamento delle indennità per le prestazioni rese secondo il progetto miglioramento servizi presentati dall'amministrazione comunale. Per il Comune una richiesta di esborso di circa 20 milioni che creerebbe non pochi problemi al bilancio. Il giudice, ha riunificato tutti i procedimenti, fissando la prossima udienza per discussione e decisione per il prossimo 12 dicembre del 2019. (ANSA).