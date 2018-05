MONREALE - Una mostra che gli organizzatori definiscono "monumentale", con oltre mille reliquie tra cui il guanto delle prime stimmate. E’ stata approvata dalla giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Piero Capizzi, la delibera che da il via libera alla realizzazione di una grande mostra culturale e religiosa dal titolo "La grande luce di Padre Pio, tra scienza e fede", che si svolgerà dal 29 giugno al 31 dicembre 2018, nel primo piano del Complesso monumentale Guglielmo II (ex Monastero dei Benedettini) e che punta a presentare attraverso oltre 1.000 reliquie autentiche la vita di San Pio, riproponendolo al grande pubblico attraverso un approccio unico ed innovativo che sarà curato e gestito dalla Società Navigare s.r.l. – immagine & comunicazione di Milano presieduta da Salvatore Lacagnina, con la direzione artistica di Alberto festa. Grazie a questo evento si prevede l’arrivo a Monreale di numerosissimi gruppi di fedeli, devoti, gente comune, appassionati ed estimatori, che con la loro presenza contribuiranno all'indotto economico, turistico e alla promozione dell’immagine della Città di Monreale. La proposta, che ha previsto anche la sigla di un protocollo d’intesa, è stata trasmessa dall’assessore alla cultura Giuseppe Cangemi al Dirigente Area Beni Culturali Giancarlo Li Vecchi per tutti gli adempimenti consequenziali. Per l’amministrazione comunale non è previsto alcun impegno di spesa.