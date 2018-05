Poi il presidente dell'Ars si scaglia contro

, ex assessore all'Economia della giunta Crocetta: "Adesso abbiamo a che fare con un governo serio, soprattutto dopo gli ultimi cinque anni. E forse anche rispetto a prima. Con Crocetta si è paralizzato tutto, in maniera quasi scientifica. Abbiamo avuto un distruttore che si chiamava Baccei mandato da Renzi a recuperare soldi nostri per saldare il debito pubblico. È venuto qui a distruggerci, a prendere pezzo per pezzo tutto quello che avevamo per portarlo a saldo del debito pubblico. Abbiamo dato 300 milioni di fondi europei tutti al Formez, mentre noi li stavamo gestendo bene, con la fondazione Whitaker, con il Cerisdi. Queste cose non succederanno più, regali al governo nazionale a scapito della Sicilia non ce ne saranno più".

Finanziaria, maggioranza, economia, futuro. Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, ospite di "Casa Minutella" su Trm, affronta tutti i temi più scottanti dell'attualità politica siciliana. E lancia un feroce attacco all'Eni: "O l'Eni e gli altri proprietari delle raffinerie fanno le bonifiche, oppure danno la benzina gratis ai siciliani che subiscono da decenni il loro inquinamento. In caso contrario, fuori dalle palle. Via dalla Sicilia così riqualificheremo quelle aree di costa". "Lo dico chiaramente - prosegue - è ora di dire basta: per me se ne devono andare, via, via dalla Sicilia. Ormai non danno nemmeno più lavoro ai siciliani. Oppure almeno diano la benzina gratis ai siciliani". Per Miccichè Eni, Fiat e altri colossi nazionali "sono stati un grave errore per la Sicilia, perché andava fatta una scelta differente". E ancora: "Fiat, Eni & company tutti a casa, con la garanzia che ci lascino le coste bonificate. E invece restano lì, noi non abbiamo più guadagno. Devono andare via. Facciamo un progetto vero e li mandiamo via. E in quei luoghi facciamo una riserva turistica. Queste sono riforme che vanno fatte con il pugno duro e con la politica. Ma non abbiamo la maggioranza".Micciché soddisfatto ma non troppo della Finanziaria appena approvata dal Parlamento regionale che presiede: "I siciliani non godranno di nulla da questa Finanziaria. Con la norma sul bollo auto avrebbero potuto avere dei piccoli benefici. Oggi stiamo cominciando e nonostante le mie iniziali perplessità su Musumeci devo dire che oggi ho molta fiducia nel presidente della Regione. La Finanziaria che è uscita fuori dall'Aula non garantisce uno sviluppo immediato ma permette di non continuare a impoverirci".Alessandro Baccei