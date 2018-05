SIRACUSA - Jonathan Parcella, 32 anni, lentinese, è stato condannato a quindici anni di reclusione per l'omicidio di Aldo Panarello, 35 anni, avvenuto il 2 dicembre scorso a Lentini. Parcella è stato giudicato con rito abbreviato. Il giudice Giuseppe Tripi ha inoltre condannato ad un anno di reclusione Alessandro Caruso, accusato di favoreggiamento personale. Panarello fu ucciso con alcuni colpi di pistola in piazza Aldo Moro, mentre era in macchina, sotto gli occhi della moglie. Secondo l'accusa un delitto riconducibile a contrasti nella gestione del traffico degli stupefacenti.