nella ricetta originale di Sanlorenzo,

dall’altro il kespad, il panino a base di pesce spada marinato

ideato dalla Pescheria del Mercato.

Il kespad, realizzato con pesce spada fresco, viene preparato al momento a partire dalla fetta intera, che viene rosolata in alloro, salvia, rosmarino, origano e un pizzico di peperoncino, con un po' di cipolla appassita.

Ancora una volta in consolle è la dj Barbara Cilluffo, cultrice di musica, con una selezione in progress. Dalla dance alla black passando per soul, funk e house, la scaletta della nuova dj resident di Sanlorenzo.

A Sanlorenzo Mercato il 12 maggio si apre un nuovo weekend nel segno delle sfide. Questa volta tocca alla festa del kebab siciliano: da un lato il kebab di carne,Viene data al pubblico anche la possibilità di votare il panino preferito. Basterà munirsi dello scontrino per dare la preferenza alla Carnezzeria o alla Pescheria di Sanlorenzo.Il 10, 12, 13 maggio alle ore 19.30 per il ciclo “In vinile è meglio”, parte una settimana di appuntamenti in Vineria con il dj set d’autore, rigorosamente in vinile. Della musica retrò accompagnerà l'aperitivo.