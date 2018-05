PALERMO - Oggi 2 ore di sciopero unitario nella sede Fincantieri Palermo per l'incidente in cui è morto ieri, nel cantiere navale del gruppo di Monfalcone, in provincia di Gorizia, un operaio di 19 anni. Le segreterie provinciali di Fiom, Fim e Uilm, aderendo alla mobilitazione nazionale in corso, hanno indetto uno sciopero di due ore alla fine di ogni turno di lavoro "per manifestare solidarietà e vicinanza alla famiglia, ribadendo la necessità che sul tema degli appalti all'interno del gruppo Fincantieri si apra una vertenza in merito alla gestione della sicurezza, con l'aumento dei controlli, la messa in campo di tutte le misure per salvaguardare la vita degli operai e una formazione continua. (ANSA).