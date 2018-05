"Assicuro al presidente Maurizio Graffeo che il governo della Regione è disposto a finanziare un apposito studio sulla storia della Corte dei conti in Sicilia. Vedremo se affidarlo alle Università o se fare un bando", ha aggiunto Musumeci.

PALERMO - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è giunto nella sede della società siciliana per la Storia Patria, a Palermo, per presenziare alle celebrazioni per i 70 anni della Corte dei Conti per la Regione siciliana. Nel chiostro dell'edificio il Capo dello Stato scoprirà una lapide della Storia Patria "a riconoscente memoria dei tanti siciliani che hanno creduto e combattuto per garantire all'Italia unità, libertà e democrazia".Presente alla celebrazione il presidente della Corte dei conti Angelo Buscema. Sono previsti interventi di magistrati, docenti universitari, studiosi di Pubblica amministrazione; un saluto sarà portato dal presidente della Regione Nello Musumeci, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dal presidente della Società siciliana per la Storia Patria Giovanni Puglisi. In sala anche il segretario generale della Regione, Maria Mattarella.Risolvere "l'annosa e insoluta questione della mancanza di controllo preventivo sugli atti degli enti locali" e ridare autonomia alla figura del segretario generale dei comuni. A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel suo intervento alle celebrazioni per i 70 anni della Corte dei conti in Sicilia. Musumeci ha ricordato che il controllo preventivo sugli atti degli enti locali "non è affidato a un soggetto terzo" ma "ai dirigenti interni" e ha evidenziato che "gli atti d'interpello dell'Aran e dell'Anac determinano inevitabilmente quello di cui la Sicilia non ha bisogno, la lentezza dei procedimenti". Il governatore ha definito "blanda" la funzione del segretario comunale, "la cui nomina o revoca rimane affidata alla volontà del sindaco", provocando "la fragile e vulnerabile condizione" per il segretario "di essere il controllore di chi l'ha nominato". "Spero - ha concluso Musumeci - che il legislatore riconsegni autonomia al segretario comunale".