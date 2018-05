PALERMO - Salvatore Parisi, 83 anni, è morto in ospedale dopo essere stato investito da un motociclista alla fine di marzo scorso in viale Regione, nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza della rotonda di via Belgio a Palermo. Parisi stava attraversando la strada quando S.A., un uomo di 54 anni che viaggiava a bordo del suo Yamaha XC, lo ha travolto scaraventandolo sull'asfalto. Il motociclista si è subito fermato, ha richiesto l'intervento dei soccorritori. Per il motociclista, rimasto lievemente ferito a causa dell'impatto, gli agenti della polizia municipale stanno avviando le procedure per la contestazione del reato di omicidio stradale.(ANSA).