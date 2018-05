colto in fragranza di reato ieri pomeriggio dopo che il suo comportamento aveva insospettito le autorità. Si assentava nelle ore in cui risultava in servizio e le trascorreva invece presso l'abitazione di alcuni suoi parenti.

RAGUSA - La Polizia giudiziaria di Ragusa ha arrestato un dipendente dell'Azienda sanitaria, in servizio al Poliambulatorio di Vittoria, per assenteismo. Le indagini sono state disposte dal Procuratore Fabio D'Anna. L'uomo è statoAll'uomo di 48 anni, sono stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Acate, su disposizione del pm di turno Gaetano Scollo.