Oltre alla vastissima gamma di cantine presenti all'evento, gli chef stellati Giuseppe Costa (Il Bavaglino), Tony Lo Coco (I Pupi), Gioacchino Gaglio (Gagini Social Restaurant), Carmelo Trentacosti (Cuvée du Jour), Gianni Lettica (Cortile Pepe), Giuseppe Costantino (Terrazza Costantino), Sarah Bonsangue (I Cucci) e Marco Garitta (Corona Trattoria), si esibiranno ognuno nello show cooking di uno dei loro piatti più noti in abbinamento ai vini delle cantine Baglio del Cristo di Campobello, Terrazze dell’Etna, Tasca D’Almerita, Donnafugata, Duca di Salaparuta, Guido Berlucchi, Principi di Spadafora e Planeta.

PALERMO - Cinquanta aziende partecipanti, 400 vini in degustazione e particolarità gastronomiche nostrane. Questo è Avvinando Wine Fest che oggi riparte con la settima edizione ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo.La due giorni, che si avvale del patrocinio degli assessorati all’Agricoltura e al Turismo della Regione Sicilia e del Comune di Palermo, si inserisce nel calendario delle manifestazioni per celebrare la Capitale della Cultura, confermandosi uno tra gli eventi di riferimento nel settore vitivinicolo del Sud Italia.Oltre al fitto programma di assaggi, sono in atto seminari, workshop, laboratori del gusto e approfondimenti, basati sulla relazione tra enologia e cultura.Quest'anno Avvinando Wine Fest ha voluto anche modernizzarsi offrendo la possibilità di avere un'esperienza completa attraverso l'utilizzo di totem che accompagnano il pubblico alla scoperta delle eccellenze nostrane con video, documentari, spot e tanto altro.