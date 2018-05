presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti, Maurizio Graffeo, riferendosi alla vicenda degli esterni dell'Assemblea regionale siciliana. "

Avremmo potuto anche non occuparcene - prosegue - ma nell'ottica della prevenzione abbiamo ritenuto di affrontare l'argomento chiedendo il numero di questo personale anche se in quella fase non spesato".

L'Ars, all'interno della legge di stabilità, ha approvato una norma che sposta il budget, riducendolo comunque, per i cosiddetti D6 dalla disponibilità dei gruppi parlamentari a quella dei singoli deputati. Con la modifica della legge sulle assunzioni degli esterni nei gruppi parlamentari dell'Ars i giudici contabili non avranno più la possibilità del controllo sulla spesa.

"Cosa comporterà quest'operazione lo verificheremo non appena la legge sarà pubblicata", ha concluso Graffeo.

PALERMO - "Ci eravamo resi conto che qualcosa bolliva in pentola". A dirlo è il"Assieme ai D6 - ha aggiunto - c'erano i cosiddetti stabilizzati e si arrivava a un numero di collaboratori veramente incongruo rispetto al numero dei deputati. Abbiamo accertato questa situazione raccomandando due aspetti: il primo sulla congruità del numero dei contratti rispetto ai deputati, e poi, visto che è veramente difficile controllare la tipologia, abbiamo raccomandato all'Assemblea di omogeneizzare i trattamenti economici per evitare tutto questo".