Al di là dei comunicati ufficiali, Forza Italia, soprattutto quella più distante dal fascino leghista, non fa i salti di gioia per la nascita di un governo giallo-verde. E ci pensa Gianfranco Miccicihè, uno poco abituato a giri di parole diplomatici a fotografare lo stato d'animo dei berlusconiani. "Penso del governo Lega-M5s il peggio che si possa pensare – ha detto il presidente dell'Ars in tv a Casa Minutella -. Berlusconi ha fatto bene, come sempre è stato l'unico responsabile in Italia e ha consentito di fare il governo. Per quanto mi riguarda, nella nostra chat gli avevo sconsigliato di farsi da parte. Per me l'unica cosa da fare era tornare a votare. Ma abbiamo dato il via libera perché il Paese avesse un governo. E lo faranno i due partiti che hanno vinto le elezioni. Ma la nostra astensione sarebbe un grave errore, i nostri elettori non capirebbero. Sono convinto comunque che a livello regionale non ci saranno conseguenze".

quattro al Nord, governate da Lega e Forza Italia. La coalizione non si rompe. Oggi. E questo è fuori discussione. Come è però altrettanto chiaro che il nulla osta di Berlusconi a cui gli eventi hanno quasi imposto il passo di lato non potrà non lasciare segni in quello che è stato il centrodestra. Soprattutto se il governo “Frankestein” di grillini e leghisti durerà. Forza Italia, infatti, o almeno la sua parte più moderata, sudista e meno sedotta dal fascino di Salvini, si muoverà in Parlamento più come forza d’opposizione che come stampella (visto peraltro che Lega e 5 Stelle i numeri ce li hanno da soli). Anche perché ormai, la stella del leader nordista è tanto in ascesa che a quei berlusconiani che non si rassegnano a un futuro nel Carroccio non resta che differenziarsi sempre più dalla Lega. Rimarcando il profilo moderato del partito, la sua appartenenza al popolarismo europeo, la sua natura distinta e distante dal populismo. Quello stesso populismo che le televisioni di Berlusconi negli ultimi anni hanno probabilmente contribuito a innaffiare.Al Nord è noto che diversi forzisti risentano della sua forza d’attrazione. E anche al Sud non mancheranno adesso quelli che in cerca di nuovi spazi potranno essereChe per esempio in Sicilia è quasi una scatola vuota. Tanto che quanti negli ultimi tempi hanno avuto più difficoltà a rapportarsi con i vertici berlusconiani nell’Isola potrebbero essere i primi a sposare la causa del Salvini di governo. E non ci vorrà neanche troppo tempo, come sta capendo in questi giorni il neo-commissario leghista in Sicilia Candiani.. “In Parlamento saremmo all’opposizione”, ha detto l’ex presidente del Senato al Giornale di Sicilia, aggiungendo: “Non credo che questa intesa tra due forze populiste che dissentono su temi cruciali come economia e immigrazione possa durare a lungo”. E a Quotidiano.net: “Non esiste un’astensione benevola. Staremo all’opposizione”. Un’opposizione che i forzisti condivideranno con il Pd. Che poi è quel partito con cui i berlusconiani, secondo gli inconfessati piani degli artefici della legge elettorale, avrebbe potuto formare un governo di grande coalizione se il 4 marzo non ci fosse stato l’exploit non prevista in tale misura di Lega e grillini.. E se la linea liberaldemocratica e aperta al centro di Renzi terrà nel Pd è ragionevole pensare che questo possa portare a un avvicinamento dei due partiti, e della piccola galassia di cespugli dell’una e l’altra parte, ridotti a percentuali da microscopio all’ultimo giro. Sinistra interna permettendo, certo. I renziani di Sicilia con la prospettiva del “Nuovo campo” guardano già a quegli scenari strizzando l’occhio ai moderati che Faraone e compagni non hanno ancora imbarcato.anche se certo è presto per dirlo. Perché sì, Nello Musumeci è stato comunque sostenuto dalla Lega alle elezioni, ma il suo rapporto privilegiato da un punto di vista nazionale resta quello, rimasti fuori dal governo nazionale, marginali in Parlamento e abbondantemente superati a destra sui sentieri del sovranismo dall’abile Salvini. Che sia questo un preludio a un ritorno alla cifra neogollista di An per i superstiti? Anche questo non è da escludere e anche questo potrebbe inserirsi nel mosaico di un nuovo fronte anti-populista se il governo giallo-verde durerà abbastanza. “Il rischio della crescita della Lega a scapito di Forza Italia c’è – ammette Francesco Scoma – ma bisogna capire come si svilupperà la legislatura a Roma, come si cambierà la legge elettorale, ad esempio, e quali saranno le scelte del governo”.. Domani chi può dirlo. Chissà che la Sicilia, spesso avanguardia delle trasformazioni politiche (pochi rammentano oggi che è da qui che l’onda gialla cominciò ad assumere dimensioni significative) non diventi laboratorio di un nuovo bipolarismo da terza repubblica.