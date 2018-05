"Leggiamo di un presunto commento negativo del Presidente in merito al governo Lega/M5S e del rischio di una patrimoniale, la frase non è stata pronunciata nel corso della visita privata alla mostra e non corrisponde al pensiero del Presidente".

MILANO - E' giallo su una frase che sarebbe stata pronunciata dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso della sua visita ad 'Amart', mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano. "Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale", avrebbe detto l'ex Cav conversando con uno degli espositori che gli stava mostrando la sua collezione. La frase vieen riportata da diverse agenzie. In serata la smentita dallo staff di Forza Italia:(ANSA)