SIRACUSA - Con l'accusa di associazione per delinquere e furto aggravato in concorso, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di65 anni,36,40, e di un incensurato di 24 anni. Arresti domiciliari per i primi tre, solo divieto di dimora per il 24enne. Dal febbraio dello scorso anno avrebbero compiuto otto furti di Fiat 500 a Siracusa.Utilizzavano lo stesso modo: forzavano il vano motore delle autovetture, applicavano all'impianto elettrico dell'auto una centralina modificata, disabilitando così il sistema antifurto, ed avviavano il motore. Le auto, portate a Catania, venivano velocemente smontate e vendute a pezzi ai ricettatori. Grazie all'analisi dei tabulati telefonici, alla visione di immagini degli impianti di videosorveglianza e ad una serie di riscontri, gli investigatori sono riusciti ad incastrarli.