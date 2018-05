PALERMO - L'inchiesta sul tunisino di 31 anni simpatizzante dell'estremismo islamico e rimpatriato è stata condotta dalla Digos di Trapani, città in cui il nordafricano viveva. Dopo aver inneggiato agli attentati di Parigi del 2015, il giovane aveva modificato il proprio comportamento, facendosi crescere la barba e diventando un fervente praticante della religione musulmana, grazie anche alla sua assidua frequentazione della moschea. Il tunisino seguiva sul tablet sermoni in lingua araba recitati da diversi predicatori, dal forte contenuto antisemita e spesso inneggianti alla jihad come quelli di Kamel Zarrouk, l'estremista, che sarebbe rimasto ucciso nel 2015 dai bombardamenti delle forze statunitensi, considerato il numero due dell'organizzazione terroristica islamica di origine tunisina "Ansar Al Sharia".(ANSA).