TRAPANI - Il senatore trapanese Vincenzo Maurizio Santangelo ha incontrato il prefetto di Trapani, Darco Pellos, per discutere ancora l'aspetto della raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, "una procedura che - ricorda il senatore -, considerato le numerose liste civiche presenti, sta coinvolgendo quasi cinquemila elettori trapanesi".Nei giorni scorsi la prefettura di Trapani ha emesso un comunicato stampa nel quale, a beneficio di tutti gli attori della campagna elettorale, veniva richiamata la normativa per la raccolta delle firme. "La mia segnalazione al prefetto, che sembra aver scandalizzato taluni, è stata rivolta, in primo luogo, a garanzia dei cittadini elettori - ha affermato Santangelo - . Giova ricordare che, a causa della confusa raccolta firme delle scorse elezioni amministrative del giugno 2017, 19 cittadini trapanesi sono finiti innanzi il giudice di pace chiamati a rispondere di aver firmato per due liste diverse, quando invece la norma consente l'apposizione di una sola firma. Ora questi cittadini dovranno pagare pesanti sanzioni sebbene possano aver agito in perfetta buona fede. È dunque di loro che mi preoccupo principalmente, perché per ogni altro aspetto che attiene il rispetto delle norme ciascuno si misura, in primo luogo, con la propria coscienza. Ogni polemica - ha concluso Santangelo - poteva essere superata rendendo pubbliche le liste da sottoscrivere".