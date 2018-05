Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 10 maggio, in Sicilia.1) CATANIA - Villa Bellini, ore 09:00 Tappa conclusiva della manifestazione "Costruiamo la Pace - Let's Build Peace", organizzata dal Movimento dei Focolari.2) PALERMO - Società siciliana per la Storia Patria, ore 09:00 Celebrazioni per i 70 anni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.3) CATANIA - Stabilimento Pfizer, via Franco Gorgone 6/A, Zona Industriale, ore 10:30 Incontro organizzato da Farmindustria dal titolo "Innovazione e Produzione di Valore". Si parlerà del valore dell'industria farmaceutica sul territorio. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana Nello Musmeci, il componente della giunta di Farmindustria e ad di Pfizer Massimo Giorgio Visentin ed il presidente ed ad di Sifi Fabrizio Chines.4) CATANIA - Studio legale Lipera, via Trieste 19, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del convegno "A 30 anni dalla morte di Enzo Tortora cosa è cambiato nella Giustizia penale italiana sia sul profilo normativo che processuale", in programma il 18 maggio nel Palazzo di Giustizia.5) PALERMO - Palazzo Ajutamicristo, via Garibaldi 41, ore 12:00 In occasione della Settimana delle Culture si terrà la presentazione del progetto di restauro della Vittoria Alata di Antonino Ugo.6) CATANIA - Ufficio comunale di coordinamento elettorale, ore 15:00 Apre l'ufficio elettorale per la presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale, dei presidenti e dei consigli circoscrizionali del 10 giugno. Fino al 16 giugno.7) ENNA - Università degli Studi di Enna "Kore", Auditorium "Napoleone Colajanni", ore 15:30 Convegno indetto dal sindacato Ugl sul tema "La sicurezza sul lavoro premia".8) CATANIA - Università, Polo didattico del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, via Gravina 12, ore 15:30 Convegno dal titolo "Esposizione alle infezioni: igiene e prevenzione per gli operatori e le operatrici dei Centri per migranti e rifugiate/i &ndash Miti e pregiudizi sulla salute quando si lavora con migranti e rifugiate/i", organizzato dalla Lila in collaborazione con la Cri.9) PALERMO - Cantieri Culturali alla Zisa, ore 16:00 In occasione della manifestazione Avvinando si terrà il seminario "Vino, ambiente e salute".10) CATANIA - Nave Cavour. Porto, ore 17:00 La Fondazione Operation Smile Italia Onlus e la Marina Militare Italiana incontrano la stampa, in occasione di una sosta di Nave Cavour, fino al 13 maggio, per illustrare il progetto "Un mare di sorrisi" e le attività chirurgiche in favore dei bambini che saranno svolte a bordo quei giorni.11)PALERMO - Oratorio di S. Stefano Protomartire, piazza Monte di Pietà, ore 17:00 Il Grande Oratore del Grande Oriente d'Italia Claudio Bonvecchio su iniziativa del Consiglio dei Maestri Venerabili all'Oriente di Palermo affronterà il tema dell'iniziazione come forma di vita, alla presenza della docente di Storia delle Dottrine Politiche dell'Università di Catania, Cettina Laudani.12) PALERMO - Librerie Paoline, via Notarbartolo, ore 17:00 Incontro dal titolo "Il dopo: Risocializzazione e recidiva" e presentazione libro "La giustizia capovolta" del gesuita p. Francesco Occhetta, organizzati nell'ambito della "13/ma settimana della comunicazione".13) PALERMO - Palazzo Leone, in via Lincoln 48, ore 18:00 Presentazione del volume "Un viaggio alla scoperta della Sicilia... su due ruote" di Giovanni Vallone, edito da Dario Flaccovio Editore. Sarà proiettato un documentario che raccoglie i viaggi e le interviste fatte dall'autore.14) SIRACUSA - Teatro Greco, ore 18:45 Prima di "Edipo a Colono" di Sofocle, regia di Yannis Kokkos, nell'ambito del 54esimo Festival al Teatro Greco di Siracusa.15) PALERMO - Grand Hotel et des Palmes, Via Roma 398, ore 19:00 Opening del progetto "Raymond" ideato e curato da Luca Trevisani con Olaf Nicolai in omaggio a Raymond Roussel.16) CATANIA - Cittàinsieme, Via Soena 1, ore 20:00 Incontro dal titolo "Disagio sociale a Catania e interventi pubblici" con l'assessore comunale al welfare Fortunato Parisi organizzato dall'associazione Cittàinsieme.17) CATANIA - Centro Zo, ore 21:00 Presentazione del Cd 'Anàktoron', di Carmelo Salemi e Ketty Teriaca. Durante la serata sarà proiettato un video, del regista Gianmaria Musarra, di Salemi e Teriaca che suonano sull'Etna, a quota 2.850 metri, a Piano delle Concazze.18) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 In scena la prima nazionale dello spettacolo di Luigi Pirandello "Liolà", regia Moni Ovadia e Mario Incudine.19) VITTORIA (RG - Villa Comunale, ore 21:00 Nell'ambito della rassegna "Scenica Festival 2018", si terrà la rappresentazione del live show "Laerte".20) CINISI (PA) - Casolare dove venne trovato morto Peppino Impastato, ore 21:00 In scena la pièce teatrale "Lamentu per la morte di Peppino Impastato", scritto da Valeria Siracusa con la regia di Roberto Greco. Prevista la presenza dell'assessore dei Beni culturali, Sebastiano Tusa.