Perché?

La storia sarebbe questa: il Capo dello Stato è a Palermo per i settant'anni della Corte dei Conti. Il presidente dell'Ars avrebbe dovuto tenere un discorso di saluto, successivamente cancellato dal programma. Da qui, forse, l'offesa, commentata dall'interessato con un laconico: "Le passerelle le lascio agli altri".

"Gli interventi sono stati stabiliti dal cerimoniale del Quirinale, nessuna polemica". Così la Corte dei Conti risponde ai cronisti in merito all'assenza alle celebrazioni per i 70 anni nell'edificio della Storia Patria del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che non ha partecipato all'iniziativa perché il suo intervento per un saluto sarebbe stato cancellato. Presente invece il vice presidente dell'Ars, Giancarlo Cancelleri, che interpellato dai cronisti precisa. "Sono qui a titolo personale, e l'ho pure precisato". (ANSA).