PALERMO - Un ddl per cambiare la legge elettorale in Sicilia. Lo ha annunciato il presidente della Regione Nello Musumeci. "Mi sembra giusto che la Sicilia abbia una legge elettorale che consenta sì al presidente della Regione di essere eletto direttamente dai cittadini ma anche di poter lavorare dal giorno dopo contando su un premio di maggioranza. In cifre assolute, se su 70 deputati 40 facessero parte della maggioranza, invece che 36, eviteremo quel mercato delle vacche grasse che purtroppo nei decenni ha caratterizzato la transumanza all'interno dell'Ars".Proprio ieri, anche il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché aveva sottolineato che "avere 36 deputati all'indomani delle elezioni non vuol dire avere la maggioranza perché".