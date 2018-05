per chiedere la convocazione del tavolo tecnico per il rinnovo del contratto.

PALERMO - "Nella Legge di stabilità regionale,, come è noto sono state appostate le risorse necessarie per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego regionale”. A dirlo è l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Bernadette Grasso. “Un diritto - continua Grasso - che per troppo tempo era stato disatteso e che viene finalmente riconosciuto. Un provvedimento che restituisce dignità ad un’intera categoria di lavoratori. Di concerto con il presidente della Regione ho disposto la convocazione delle organizzazioni sindacali per l’avvio delle trattative".È proprio di qualche giorno fa la lettera dei sindacatida un lato,